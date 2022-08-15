Экс-пилот Формулы-1: в «Феррари» могли сказать Леклеру взять на себя вину на ГП Франции

Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук не уверен, что пилот «Феррари» Шарль Леклер искренне говорил о том, что был виноват в аварии на Гран-при Франции.
«Я не знаю, как долго «Феррари» будет доверять Маттиа Бинотто, но есть ещё одна загадка лично для меня — авария Леклера во Франции. Есть сотню раз пересмотреть повторы, то видно, что избыточная поворачиваемость — не результат ошибки пилота.
Вполне могу представить, что в «Феррари» Шарлю просто сказали взять вину на себя, хотя проблема была в болиде. Я бы не стал исключать такой вариант, на «Феррари» оказывается огромное давление из-за нереализованного потенциала», — приводит слова Штука Eurosport.
Сейчас Шарль Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов и отстаёт от Макса Ферстаппена на 80 очков.
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