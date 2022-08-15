Бывший пилот Формулы-1 поставил Феттеля в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о решении Себастьяна Феттеля завершить карьеру по окончании сезона.



«Я считаю, что Феттель принял решение вовремя. Он выиграл четыре титула, и это топ-гонщик. У него нет болида, с которым можно побеждать, и я понимаю это решение. Настало время, когда на первый план выходят другие вещи.



В моём списке он входит в топ-6 гонщиков в истории Формулы-1. Он, безусловно, в одном ряду с Михаэлем Шумахером, Айртоном Сенной, Джеки Стюартом, Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Ему не нужно что-то доказывать. Он больше не выиграет гонку, если не случится чего-то экстраординарного. Машина ему не позволит повторить свои успехи, а жаль», — цитирует Штука Eurosport.



В нынешнем сезоне Феттель набрал 16 очков и располагается на 14-м месте в общем зачёте пилотов.

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