Алези оценил перспективы Алонсо в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о перспективах испанца Фернандо Алонсо в «Астон Мартин». Алонсо уйдёт из «Альпин» и перейдёт в «Астон Мартин» по окончании сезона.



«Алонсо — невероятный боец! Когда видишь таких парней, не жалеешь о том, что заплатил за билет на гонки. Я так понимаю, что в «Астон Мартин» появился новый инвестор, он очень амбициозен.



Надеюсь, что Алонсо поступает правильно, ведь ранее он допускал ошибки. Может ли Фернандо бороться за титул? Конечно! Мы не говорим о таланте, всем и так понятно, что он есть. Вопрос в том, сможет ли он выдержать в физическом плане борьбу в течение целого сезона. Да, пилотирование болида отнимает очень много сил, но Фернандо делает это всю жизнь. Когда он не выступал в Формуле-1, участвовал в гонках в других сериях. Поэтому я уверен, что он способен на это», — цитирует Алези GiveMeSport.