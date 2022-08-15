Хельмут Марко не согласен, что болид «Феррари» быстрее «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не считает машины «Феррари» самыми быстрыми в текущем сезоне.
«Я не считаю их быстрее, мы постоянно были на равных, за исключением гонки в Барселоне. Зачастую всё решает форма в конкретный момент времени. Это при том, что мы не будем учитывать стратегические и технические проблемы, которых у нас возникает значительно меньше.
У Леклера поулов примерно столько же, сколько у нас побед, но поулы не так важны на трассах, где есть возможность обгонять. В Монте-Карло или Сингапуре – это другое дело. В целом в гоночных условиях мы были даже быстрее. По сезону всё решается за счёт формы и обновлений. Они могут повлиять на одну-две гонки, но не внесут существенных изменений в расклады», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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