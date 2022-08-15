Алексей Попов считает, что Леклер может покинуть «Феррари»

Известный российский комментатор Алексей Попов не исключает, что Шарль Леклер рассмотрит варианты с уходом из «Феррари» в другую команду. В частности, Попов упомянул вариант с «Мерседесом» на смену Льюису Хэмилтону.



«До июля я бы сказал, что Леклер точно не уйдёт. Но прошло четыре гонки, Шарль выиграл в одной из них… Не знаю, нужно ли Тото Вольфу держать в команде двух одинаково амбициозных и примерно одинаковых по скорости пилотов. Для чего это нужно? До добра такое никогда не доводило. Мы знаем истории с Мэнселлом и Пике в «Уильямсе», Простом и Сенной в «Макларене».



Тем не менее уйдёт ли сам Шарль из «Феррари»? Месяц назад я бы сказал, что нет, но сейчас я скажу, что да», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.