Гуаньюй Чжоу: хочу показать, что китайцы хороши не только в настольном теннисе

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал об особой миссии в Формуле-1. Он отметил, что ему важно было стать первым китайским пилотом в главной гоночной серии.



«Я чувствую большое давление, но и поддержку. Мне хочется, чтобы люди в Китае проявляли интерес к автоспорту. И я уже вижу тенденцию. Гонками в Китае стало заниматься больше людей.



В Китае говорили, что пробиться в Формулу-1 невозможно, ведь в стране гоночная индустрия сильно отстаёт. Наши пилоты пытались выступать в Европе, но не добивались успеха. Но я всегда верил в себя. Я подумал: почему бы мне не стать первым китайцем в Формуле-1? Я хочу, чтобы в мире видели, что мы можем быть хороши не только в настольном теннисе. Нам по силам совершить прорыв», — цитирует Чжоу The i.

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