Риккардо назвал самого недооценённого гонщика Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что его бывший напарник в «Ред Булл» Пьер Гасли — самый недооценённый пилот в Формуле-1.
«Кого бы я назвал самым недооценённым гонщиком? На мой взгляд, это Пьер Гасли. Он очень хороший парень, и это отличный гонщик, я отношусь к нему с большим уважением. В своё время Пьер довольно быстро добрался до вершины в Формуле-1 и выступал за «Ред Булл», но, к сожалению, это было недолго и он откатился назад.
Тем не менее мне нравится то, что Гасли не сдался и продемонстрировал, насколько сильный у него характер, выиграл один из этапов в 2020 году. Ещё несколько раз ему удалось финишировать на подиуме. Его списали очень многие после увольнения из «Ред Булл», но Пьер в итоге стал ещё сильнее», — приводит слова Риккардо PlanetF1.
- 15 августа 2022
-
13:49
-
13:28
-
13:17
-
12:56
-
11:46
-
11:32
-
10:39
-
10:34
-
09:55
-
09:45
-
00:47
-
00:14
- 14 августа 2022
-
22:32
-
21:25
-
20:26
-
19:19
-
18:19
-
16:53
-
15:42
-
14:18
-
13:23
-
12:37
-
11:23
-
11:03
-
09:47
-
00:46
-
00:01
- 13 августа 2022
-
22:57
-
21:50
-
20:45
-
19:56
-
19:00
-
17:55
-
16:43
-
16:20