Риккардо назвал самого недооценённого гонщика Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что его бывший напарник в «Ред Булл» Пьер Гасли — самый недооценённый пилот в Формуле-1.



«Кого бы я назвал самым недооценённым гонщиком? На мой взгляд, это Пьер Гасли. Он очень хороший парень, и это отличный гонщик, я отношусь к нему с большим уважением. В своё время Пьер довольно быстро добрался до вершины в Формуле-1 и выступал за «Ред Булл», но, к сожалению, это было недолго и он откатился назад.



Тем не менее мне нравится то, что Гасли не сдался и продемонстрировал, насколько сильный у него характер, выиграл один из этапов в 2020 году. Ещё несколько раз ему удалось финишировать на подиуме. Его списали очень многие после увольнения из «Ред Булл», но Пьер в итоге стал ещё сильнее», — приводит слова Риккардо PlanetF1.