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Ральф Шумахер: «Альпин» — главные неудачники летнего перерыва

Ральф Шумахер: «Альпин» — главные неудачники летнего перерыва
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал скандал в «Альпин», связанный с резервным пилотом французской команды Оскаром Пиастри.

«Мне нравится Зафнауэр, но я очень разочарован тем, что он не предусмотрел план Б на случай ухода Алонсо. Он должен винить в этом себя. Оскар же, на мой взгляд, не сделал ничего плохого. Он выиграл Формулу-3, потом Формулу-2, чего он должен ждать? Я бы поступил так же, будь у меня предложение. К тому же «Макларен» лучше «Альпин». Так что это неплохой карьерный шаг. «Альпин» — главные неудачники летнего перерыва, остаётся надеяться, что они не будут препятствовать Пиастри», — цитирует Шумахера Sky Germany.

Оскар Пиастри должен был заменить в следующем сезоне Фернандо Алонсо, но отказался выступать за «Альпин». Ожидается, что он заменит Даниэля Риккардо в «Макларене».

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