Зайдль рассказал, когда будет готова аэродинамическая труба «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о работе команды над новинками. По словам специалиста, аэродинамическая труба будет готова в 2023 году, после чего у «Макларена» появится возможность более эффективно работать над новинками.
«Мы планируем закончить работу над аэродинамической трубой к середине следующего года. А это значит, что мы сможем использовать её для работы над машиной 2024 года. Полный цикл работы с использованием аэродинамической трубы будет проведён над машиной 2025 года.
Что касается симулятора, то мы планируем заполучить новый к концу этого года или началу следующего.
Мы также ведём работу над другими техническими новинками. Команда обновляет всю инфраструктуру, что позволит нам стать сильнее», — цитирует Зайдля RacingNews365.
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