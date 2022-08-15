Руководитель «Хааса»: все знали, что Алонсо может уйти в «Астон Мартин»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал уход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и попытку «Альпин» заменить его Оскаром Пиастри.



«Переговоры Алонсо с «Астон Мартин» секретом ни для кого не были. Все знали, что он мог заменить Себастьяна Феттеля, так что никто этому не удивился.



Что касается Пиастри, то мне казалось, что он будет в «Альпин». Они были с ним в младших сериях, помогали расти и прогрессировать. Думал, что он точно будет выступать за них после ухода Алонсо, но я не знаю, что в итоге случилось и почему он решил уйти. У меня нет инсайдов, но, видимо, за этим решением стоит нечто серьёзное», — приводит слова Штайнера RacingNews365.



Фернандо Алонсо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», который вступит в силу с нового сезона. Оскар Пиастри заявил, что не будет выступать за «Альпин» в новом сезоне и, вероятнее всего, перейдёт в «Макларен».

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