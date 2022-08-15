Верляйн: надеюсь, де Врис не попадёт в Формулу-1!

Гонщик Формулы-Е Паскаль Верляйн раскритиковал Ника де Вриса за аварию в заключительной гонке сезона электрической серии.



Верляйн впервые выразил недовольство де Врисом ещё во время гонки, сразу после их аварии.



«Надеюсь, он не попадёт в Формулу-1, чёртов идиот», — заявил Верляйн по радио своей команде.



После финиша гонки Верляйн подробно высказался об инциденте.



«В первом инциденте он сместился на торможении, из-за чего мне пришлось блокировать колёса. Мы едва не столкнулись, в итоге я потерял одну или две позиции. Кругом позже он активировал атакующий режим и попытался провести смелый манёвр, поскользнулся и врезался в мой болид, сломав подвеску и разрушив собственную гонку. Он тормозил поздно, не попадал в поворот. Понять это сложно. В итоге он испортил гонку и себе, и мне, получив ещё и два штрафных балла. Иногда одни и те же пилоты совершают слишком оптимистичные манёвры, и теперь я оказался жертвой», — приводит слова Паскаля Верляйна The Race.

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