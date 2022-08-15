Алези не верит, что «Мерседес» сможет одержать хотя бы одну победу в сезоне-2022

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о выступлениях «Мерседеса» в сезоне-2022.
«Легко говорить, но все были шокированы их стартом. Когда они представили машину в Бахрейне, все сказали: «Боже, они сделали что-то особенное, они останутся недосягаемыми».
Но с каждым кругом становилось понятнее, что машина получилась никакой. И иной раз просто жаль видеть Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, за рулём такой машины. Но они невероятно прибавляют. В Венгрии было здорово видеть Джорджа Расселла на поуле, а Льюиса — в борьбе за лидерство.
Но, по опыту, если машина со старта оказывается проблемной, до конца исправить это невозможно. Можно найти компромисс, но в Формуле-1 это не работает. Поэтому я не особо верю, что «Мерседес» сможет выиграть хотя бы один Гран-при до конца сезона при нормальных обстоятельствах», — приводит слова Алези GiveMeSport.
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