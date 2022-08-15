Штайнер намекнул на переговоры с новым титульным спонсором «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о переговорах со спонсорами для американской команды.
«Довольно много людей хотели бы работать с нами в настоящее время. Но что такое очередь? Есть не так много компаний, готовых платить вам необходимую сумму денег, но мы провели хорошие переговоры, и они хорошо продвигаются вперёд. Надеюсь, если в ближайшие месяц или два всё пойдёт хорошо, мы сможем кое-что объявить.
Надеюсь, что титульного спонсора мы тоже сможем объявить в ближайшее время, но это не точно», — приводит слова Штайнера GPFans.
В настоящее время американская команда занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. У гоночного коллектива «Альфа Ромео», который занимает шестую позицию, 51 балл.
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