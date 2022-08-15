Вандорн — третий в истории гонщик, выигравший титул чемпиона мира с одной победой за сезон

Бельгийский гонщик команды Формулы-Е «Мерседес» Стоффель Вандорн стал третьим пилотом в истории автоспорта, сумевшим выиграть чемпионский титул, одержав лишь одну победу в сезоне.



Вандорн по итогам сезона-2022/2023 выиграл лишь одну гонку — Е-При Монако. Помимо этого, Стоффель записал на свой счёт четыре финиша на второй позиции, ещё трижды он финишировал третьим.



Ранее такое удавалось лишь дважды в сериях, имеющих статус чемпионата мира, и оба раза — в Формуле-1. В 1958 году чемпионом мира стал Майк Хоторн, записавший на свой счёт победу во Франции, которая стал единственной за 11 этапов сезона, а в 1982 году финский гонщик Кеке Росберг взял титул, выиграв лишь одну из 16 гонок — Гран-при Швейцарии.



Формула-Е. Положение в общем зачёте, топ-5:



1. Стоффель Вандорн — 213.

2. Митч Эванс — 180.

3. Эдоардо Мортара — 169.

4. Жан-Эрик Вернь — 144.

5. Лукас ди Грасси — 126.