Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вандорн — третий в истории гонщик, выигравший титул чемпиона мира с одной победой за сезон

Вандорн — третий в истории гонщик, выигравший титул чемпиона мира с одной победой за сезон
Комментарии

Бельгийский гонщик команды Формулы-Е «Мерседес» Стоффель Вандорн стал третьим пилотом в истории автоспорта, сумевшим выиграть чемпионский титул, одержав лишь одну победу в сезоне.

Вандорн по итогам сезона-2022/2023 выиграл лишь одну гонку — Е-При Монако. Помимо этого, Стоффель записал на свой счёт четыре финиша на второй позиции, ещё трижды он финишировал третьим.

Ранее такое удавалось лишь дважды в сериях, имеющих статус чемпионата мира, и оба раза — в Формуле-1. В 1958 году чемпионом мира стал Майк Хоторн, записавший на свой счёт победу во Франции, которая стал единственной за 11 этапов сезона, а в 1982 году финский гонщик Кеке Росберг взял титул, выиграв лишь одну из 16 гонок — Гран-при Швейцарии.

Формула-Е. Положение в общем зачёте, топ-5:

1. Стоффель Вандорн — 213.
2. Митч Эванс — 180.
3. Эдоардо Мортара — 169.
4. Жан-Эрик Вернь — 144.
5. Лукас ди Грасси — 126.

Новость по теме
«Я опустошён». Стоффель Вандорн — о своём титуле в Формуле-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022