Вандорн — третий в истории гонщик, выигравший титул чемпиона мира с одной победой за сезон

Бельгийский гонщик команды Формулы-Е «Мерседес» Стоффель Вандорн стал третьим пилотом в истории автоспорта, сумевшим выиграть чемпионский титул, одержав лишь одну победу в сезоне.
Вандорн по итогам сезона-2022/2023 выиграл лишь одну гонку — Е-При Монако. Помимо этого, Стоффель записал на свой счёт четыре финиша на второй позиции, ещё трижды он финишировал третьим.
Ранее такое удавалось лишь дважды в сериях, имеющих статус чемпионата мира, и оба раза — в Формуле-1. В 1958 году чемпионом мира стал Майк Хоторн, записавший на свой счёт победу во Франции, которая стал единственной за 11 этапов сезона, а в 1982 году финский гонщик Кеке Росберг взял титул, выиграв лишь одну из 16 гонок — Гран-при Швейцарии.
Формула-Е. Положение в общем зачёте, топ-5:
1. Стоффель Вандорн — 213.
2. Митч Эванс — 180.
3. Эдоардо Мортара — 169.
4. Жан-Эрик Вернь — 144.
5. Лукас ди Грасси — 126.
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