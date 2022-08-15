Расселл — об аварии с Боттасом в Имоле в 2021 году: такие моменты формируют карьеру

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вспомнил об аварии с Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года.
«В тот момент я не думал о переходе в «Мерседес». Я думал о том, что я в «Уильямсе» и команда не зарабатывала очки много лет. Один обгон мог поднять нас с 10-го места в Кубке конструкторов на девятое, а это означало миллионы призовых, которые могли изменить команду. Я был готов рискнуть всем ради малейшего шанса на очки. Это было необходимо. Оглядываясь назад, учитывая, что это Валттери на «Мерседесе», учитывая все условия и тот факт, что он на гораздо более быстрой машине наверняка обогнал бы меня через четыре круга – маневр был немного отчаянным.
Моё сердце бешено стучало, в тот момент я посчитал, что он должен был оставить мне больше места. Думаю, он бы это сделал, будь на моём месте кто-то другой. Правильно ли это? Сложно сказать. Но у меня были такие мысли. Пилоту нужны моменты, которые формируют его карьеру. Его личность, будущее. Этот эпизод точно сделал это в отношении меня», — приводит слова Расселла RacingNews365.
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