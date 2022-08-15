Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко оценил перспективы Хаугера в автоспорте

Хельмут Марко оценил перспективы Хаугера в автоспорте
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлениях норвежца Денниса Хаугера в нынешнем сезоне Формулы-2.

«Деннис Хаугер невероятно доминировал в Формуле-3. Сейчас у него бывают взлёты и падения в Формуле-2, ему не хватает стабильности. Решающим фактором является уровень выступлений и ничто другое. Этот фактор подвержен переменам. Те, от кого мы ждали хороших результатов, вдруг прекратили их показывать, и наоборот. Так что пока трудно делать прогнозы», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

В нынешнем сезоне действующий чемпион Формулы-3 занимает лишь 12-ю позицию в чемпионате Формулы-2, записав на свой счёт две победы и один подиум.

Лидирует в чемпионате бразилец Фелипе Другович.

Новость по теме
Хельмут Марко не согласен, что болид «Феррари» быстрее «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022