Хельмут Марко оценил перспективы Хаугера в автоспорте
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлениях норвежца Денниса Хаугера в нынешнем сезоне Формулы-2.
«Деннис Хаугер невероятно доминировал в Формуле-3. Сейчас у него бывают взлёты и падения в Формуле-2, ему не хватает стабильности. Решающим фактором является уровень выступлений и ничто другое. Этот фактор подвержен переменам. Те, от кого мы ждали хороших результатов, вдруг прекратили их показывать, и наоборот. Так что пока трудно делать прогнозы», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.
В нынешнем сезоне действующий чемпион Формулы-3 занимает лишь 12-ю позицию в чемпионате Формулы-2, записав на свой счёт две победы и один подиум.
Лидирует в чемпионате бразилец Фелипе Другович.
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