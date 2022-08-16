Команда IndyCar «Ньюман/Хаас» продаст 42 автомобиля на аукционе

Команда IndyCar «Ньюман/Хаас» продаст 42 своих автомобиля на аукционе в своей штаб-квартире в октябре 2022 года, сообщает AutoWeek.
Соучредитель команды Пол Ньюман скончался в 2008 году, сам Карл Хаас умер в 2016 году, и с тех пор автомобили находятся на хранении в штаб-квартире команды.
«Основные элементы уникальной коллекции включают несколько машин, которыми управляли Майкл и Марио Андретти, победители чемпионата. Наряду с этими машинами в списке есть и болиды, которые пилотировал легендарный Найджел Мэнселл. В 1993 году Мэнселл стал единственным человеком в истории, выигравшим подряд чемпионаты в Формуле-1 и серии IndyCar в одном и том же году», — гласит описание аукциона на официальном сайте торгового дома «Сотбис».
Помимо болидов, с молотка на этом же аукционе уйдут и чемпионские кубки команды за победы в IndyCar, а также гоночная экипировка Майкла и Марио Андретти, Кристиано да Матты, Себастьена Бурде и Кристиана Фиттипальди.
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