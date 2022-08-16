Льюис Хэмилтон объяснил, почему Себастьяна Феттеля нельзя сравнивать с другими гонщиками

7-кратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, в чём заключается отличие немца Себастьяна Феттеля от всех других гонщиков.



«Со временем мы стали замечать друг за другом то, что делаем одно большое дело – встаём на защиту того, что, по нашему мнению, должен поддерживать каждый (в последние годы Хэмилтон наравне с Феттелем наиболее активно участвовал в борьбе с расизмом и социальным неравенством. – Прим. «Чемпионата»).



Он очень сильно меня поддерживал, и мне приятно ощущать, что я отвечал ему взаимностью. Я осознал, что мы с Феттелем имеем гораздо больше общего, чем просто страсть к гонкам.



Да, это про меня и него – мы прошли сквозь огонь, воду и медные трубы и пытались делать что-то полезное с тем, что имеем.



Вот почему, по моему мнению, Феттеля нельзя сравнивать с другими пилотами, которые участвовали в Формуле-1 раньше и делают это сейчас», – приводит слова Хэмилтона портал GP Fans.

Новость по теме Бывший пилот Формулы-1 поставил Феттеля в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Ферстаппеном