Льюис Хэмилтон объяснил, почему Себастьяна Феттеля нельзя сравнивать с другими гонщиками

7-кратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, в чём заключается отличие немца Себастьяна Феттеля от всех других гонщиков.
«Со временем мы стали замечать друг за другом то, что делаем одно большое дело – встаём на защиту того, что, по нашему мнению, должен поддерживать каждый (в последние годы Хэмилтон наравне с Феттелем наиболее активно участвовал в борьбе с расизмом и социальным неравенством. – Прим. «Чемпионата»).
Он очень сильно меня поддерживал, и мне приятно ощущать, что я отвечал ему взаимностью. Я осознал, что мы с Феттелем имеем гораздо больше общего, чем просто страсть к гонкам.
Да, это про меня и него – мы прошли сквозь огонь, воду и медные трубы и пытались делать что-то полезное с тем, что имеем.
Вот почему, по моему мнению, Феттеля нельзя сравнивать с другими пилотами, которые участвовали в Формуле-1 раньше и делают это сейчас», – приводит слова Хэмилтона портал GP Fans.
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