Напарник Райкконена: он не знает, насколько гонщики NASCAR агрессивны

Действующий гонщик NASCAR и напарник финна Кими Райкконена по команде Trackhouse Racing Даниэль Суарес поделился ожиданиями от дебюта чемпиона мира Формулы-1 – 2007 в чемпионате NASCAR Cup Series.



«Он действительно отлично проводит время, но Кими здесь не для веселья. Он гонщик, участник соревнований, поэтому хочет проявить себя с хорошей стороны. В общем, было прекрасно работать с ним эти несколько дней. Я с нетерпением жду следующей недели, чтобы посмотреть, что он сможет сделать.



Думаю, что он будет быстрым. Но гонки в NASCAR сильно отличаются от других серий, потому что пилоты здесь ведут себя совершенно иначе. Кими не знает, как они гоняются, не знает, насколько они агрессивные – это может вызвать определённые сложности», – приводит слова Райкконена Motorsport.



Напомним, Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2021. Финн дебютирует в гонках NASCAR на трассе в Уоткинс-Глен, этап состоится 21 августа.

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