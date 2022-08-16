Квят рассказал, что ему нужно, чтобы провести полный сезон в NASCAR

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят не стал исключать возможности провести полный сезон в NASCAR, но отметил, что хотел бы сначала набраться опыта.



Ранее Квят дебютировал в гоночной серии NASCAR в тренировке и в квалификации на дорожной трассе в Индианаполисе. По итогам тренировки Даниил стал предпоследним, в квалификации экс-гонщик Формулы-1 финишировал 36-м. Ожидается, что всего в этом сезоне Квят примет участие в трёх этапах NASCAR.



«Полный сезон? Это 36 гонок, и мне ещё нужно набираться опыта на овала. Я думаю, реалистично говорить, что нужно постепенно набирать обороты. Я готов начинать. Я провёл недавно первые тесты на овале, мне понравилось. Начинать, наверное, нужно не в высшей категории, чтобы набраться опыта. Это совсем другой тип гонок», — рассказал Квят в интервью Дром.ру.

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