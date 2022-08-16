Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1: уволил бы всех стратегов «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1: уволил бы всех стратегов «Феррари»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер высказался о проблеме «Феррари» со стратегией по ходу нынешнего сезона.

«Они постоянно ошибаются, принимая решение. Остаётся только качать головой. На самом деле, я бы уволил всех стратегов. Невероятно, что они так часто ошибаются. Кто-то из топ-менеджеров уже давно должен был задаться вопросом, чем занимаются стратеги «Феррари», ведь у них самая быстрая машина? Необходимо, чтобы кто-то из высшего руководства вышел с заявлением. Возможно, поэтому так всё в команде и происходит», — цитирует Зурера Formule1.

Стоит отметить, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не раз высказался в защиту стратегов команды и отмечал, что они зачастую принимают правильные решения.

Новость по теме
Бинотто высказался о стратегических ошибках «Феррари» в первой части сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022