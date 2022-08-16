Экс-пилот Формулы-1: уволил бы всех стратегов «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер высказался о проблеме «Феррари» со стратегией по ходу нынешнего сезона.



«Они постоянно ошибаются, принимая решение. Остаётся только качать головой. На самом деле, я бы уволил всех стратегов. Невероятно, что они так часто ошибаются. Кто-то из топ-менеджеров уже давно должен был задаться вопросом, чем занимаются стратеги «Феррари», ведь у них самая быстрая машина? Необходимо, чтобы кто-то из высшего руководства вышел с заявлением. Возможно, поэтому так всё в команде и происходит», — цитирует Зурера Formule1.



Стоит отметить, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не раз высказался в защиту стратегов команды и отмечал, что они зачастую принимают правильные решения.

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