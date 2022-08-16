Инженер «Мерседеса» объяснил решение не отказываться от версии болида без боковых понтонов

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил, почему в команде приняли решение не отказываться от идеи проектирования болида образца 2022 года без боковых понтонов, несмотря на ранние неудачи. Напомним, «Мерседес» стал единственной командой, которая не использует боковые понтоны.



«Мы не хотели спускаться до того уровня, чтобы просто копировать быстрейший болид. Если смотреть на будущее в долгосрочной перспективе, копирование никогда не даст желаемого результата. Важно понимать регламент самому.



Наиболее важные аэродинамические элементы болида находятся с его задней стороны, внизу – то есть на той части машины, которую мы не можем увидеть, следовательно, и скопировать тоже.



Я готов сказать это в СМИ. Наша идея с узким туловищем болида гораздо больше обсуждалась в медиапространстве, чем в команде. Однако мы не цеплялись за неё из-за какой-то привязанности к нашим собственным идеям.



Мы не могли решить те проблемы, которые испытывали в первых гонках сезона, обыкновенным добавлением боковых понтонов – трудности крылись куда глубже.



Для нас очень важно было быть осторожными в том, на что мы тратим выделенный бюджет. Мы не хотели приступать к проектам, которые заняли бы 4-6 недель. Мы хотели идти шаг за шагом, каждый раз задавая себе вопрос: «Отвечает ли прогресс нашим ожиданиям, учитывая количество ресурса, который мы потратили на каждое обновление?»



Наша цель – играть в долгую, а не добиваться сиюминутного результата. Такие последовательные действия в один момент могут спровоцировать феноменальный прогресс и дать возможность снова бороться за титул», – приводит слова Шовлина портал Motorsport.

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