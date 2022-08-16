«Это действительно огромная привилегия». Кевин Магнуссен — о выступлении в Формуле-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что за время паузы в Формуле-1 понял, какая это на самом деле привилегия — выступать в «Королевских гонках».



«Я ушёл из Формулы-1, и мне было чем заняться. На самом деле я очень рад, что сохранил жизнь за пределами Формулы-1, когда выступал в ней. Я участвовал в во многих гонках. Был в Ле-Мане с отцом в качестве напарника по команде. Это было очень весело. Участвовал в IndyCar, в Дайтоне на спортивных автомобилях. Было здорово.



Но знаете, думаю, что, как только я уйду на пенсию навсегда, я то и дело буду скучать по пилотированию этих машин и гонкам на этих болидах. Мне кажется, это действительно огромная привилегия, и прошлый год как бы показал, насколько это большая привилегия. Как только теряешь такую возможность, а затем получаешь её обратно, то понимаешь, что очень здорово быть гонщиком Формулы-1», — приводит слова Магнуссена GPFans.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком: