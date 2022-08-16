Сергей Сироткин высказал мнение об обновлённой трассе на «Игоре Драйв»

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился впечатлениями от обновлённой трассы автодрома «Игора Драйв», расположенного в Ленинградской области. Не так давно трасса получила новую конфигурацию. На автодроме, в частности, ввели в эксплуатацию новый участок, благодаря которому длина выросла более чем на километр — до 5183 метров. Именно на такой конфигурации со следующего года должен был проходить Гран-при России Формулы-1.



«После второго этапа REC хотелось бы сфокусироваться не столько на гонке, сколько на самой трассе, поскольку «Игора» — автодром с новой, очень интересной конфигурацией.



В целом от трека остались приятные эмоции. Трасса широкая и весьма быстрая, асфальт и поребрики по всем стандартам Ф-1. И это действительно круто, что у нас в России есть трассы такого высокого уровня. Во время управления машиной здесь появляются уникальные ощущения, связанные именно с этой трассой, которые ты ни с чем не перепутаешь даже спустя долгое время.



На «Игоре» сейчас довольно много среднескоростных поворотов, особенно в первой половине круга, которые гармонично сочетаются в своём особом ритме. Например, на машинах Формулы-1, где прижимная сила на этих скоростях работает уже достаточно активно, этот самый ритм через первую половину круга будет высокий, и пилотировать будет ещё приятнее.



Новый сложнопрофильный третий сектор с большим перепадом высот заслуживает отдельного внимания. Длинный подъём в гору Т13-Т15 получился даже слишком сложным из-за достаточно резкой и большой компрессии, которая создаётся на входе. На мой взгляд, для гонок Формулы-1 было бы лучше этот участок трассы немного сгладить, поскольку, атакуя в полную силу даже на машинах класса GT или на нашем BR03, пилоты регулярно бьются днищем об асфальт. Конечно, для Ф-1 с более высокими скоростями в полную силу ехать этот участок было бы невозможно. В целом же третий сектор получился непохожим ни на что, необычным и запоминающимся.



Несмотря на все нюансы, пилотировать на этом участке очень интересно, поскольку ты не только строишь прохождение поворота сугубо из расчёта скорости и траектории, но и учитываешь нюансы рельефа трассы, бэнкинга. Такие участки трека рождают больше свободы для пилотов, что всегда очень интересно.



Связка последних поворотов с выходом на старт-финишную прямую — одна из самых интересных связок с точки зрения пилотирования. Я всегда любил такие места, где есть бэнкинг, в который очень важно попадать, чтобы проносить больше скорости через такие участки. Зацеп в предпоследнем повороте феноменальный, даже на выходе ты можешь всегда очень рано нажимать на газ и начинать разгон сильно раньше, машина будет удерживаться на траектории. Достаточно сложный переход из предпоследнего в последний поворот гармонично выводит к завершению круга. В целом вся трасса, да и её новый участок получились действительно уникальными», — написал Сироткин в своём телеграм-канале.