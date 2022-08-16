«Я буду готов». Ферстаппен показал, как тренируется во время летнего перерыва в Ф-1. Фото
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Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост в своих соцсетях, показав, как проводит пробежку, готовясь к возобновлению сезона Формулы-1.
«Середина летних каникул, готовлюсь ко второй части сезона — я буду готов», — написал Ферстаппен.
Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена
Напомним, Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В активе Макса 258 очков. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, занимающий второе место, имеет в активе 178 баллов. Топ-3 замыкает напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес (173).
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, в чём заключается уникальность Ферстаппена.
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