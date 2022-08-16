«Я буду готов». Ферстаппен показал, как тренируется во время летнего перерыва в Ф-1. Фото

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост в своих соцсетях, показав, как проводит пробежку, готовясь к возобновлению сезона Формулы-1.

«Середина летних каникул, готовлюсь ко второй части сезона — я буду готов», — написал Ферстаппен.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Напомним, Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В активе Макса 258 очков. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, занимающий второе место, имеет в активе 178 баллов. Топ-3 замыкает напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес (173).

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, в чём заключается уникальность Ферстаппена.