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«Наслаждаюсь каждой секундой». Алонсо показал, как проводит тренировку на яхте. Фото

«Наслаждаюсь каждой секундой». Алонсо показал, как проводит тренировку на яхте. Фото
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский ветеран Фернандо Алонсо, представляющий «Альпин», показал, как проводит тренировку на яхте, готовясь к возобновлению сезона Формулы-1 после летней паузы. Соответствующий пост Фернадо разместил в своих социальных сетях.

«Отпуск, но подготовка к следующим гонкам продолжается. Получил неограниченные возможности и наслаждаюсь каждой секундой», — написал Алонсо.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Напомним, в начале августа стало известно, что Фернандо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где займёт место немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Текущий сезон Алонсо завершит в «Альпин». В настоящее время занимает 10-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 41 очко.

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