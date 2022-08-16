Глава «Альпин» высказался о борьбе с «Маклареном» в связи с ограничением бюджета

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о возможности технических обновлений в связи с ограничением бюджета и его влиянии на борьбу с командой «Макларен».

Напомним, на данный момент, перед Гран-при Бельгии, «Альпин» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, опережая «Макларен» на четыре очка.

«Макларен» определённо сделали шаг вперёд. Однако у нас есть запас в бюджете. Поэтому у нас нет никаких соображений касательно ограничения затрат, которые мешали бы нам вносить обновления.

Каждый раз, когда у нас возникала идея, мы вносили обновления в большом количестве. Особенно если они носили характер дополнения, поскольку вам ничего не нужно выбрасывать. Так что у нас приготовлено кое-что для Спа», – приводит слова Зафнауэра издание RaceFans.