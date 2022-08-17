Франц Тост: с точки зрения чистой скорости Леклер на две десятых быстрее Сайнса

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о пилоте команды «Феррари» Карлосе Сайнсе. Вместе они работали в «Торо Россо».



«Карлос талантлив и чрезвычайно трудолюбив. Он очень хорошо выступает в «Феррари» и может ехать на одном уровне с Леклером, если всё складывается как надо. Но с точки зрения чистой скорости Леклер на две десятых быстрее», — приводит слова Тоста F1-Insider.



Напомним, в настоящее время Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 156 очков. У его напарника Шарля Леклера, занимающего вторую позицию, 178 баллов. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (258).

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: