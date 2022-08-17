Франц Тост: с точки зрения чистой скорости Леклер на две десятых быстрее Сайнса
Поделиться
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о пилоте команды «Феррари» Карлосе Сайнсе. Вместе они работали в «Торо Россо».
«Карлос талантлив и чрезвычайно трудолюбив. Он очень хорошо выступает в «Феррари» и может ехать на одном уровне с Леклером, если всё складывается как надо. Но с точки зрения чистой скорости Леклер на две десятых быстрее», — приводит слова Тоста F1-Insider.
Напомним, в настоящее время Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 156 очков. У его напарника Шарля Леклера, занимающего вторую позицию, 178 баллов. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (258).
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
Новость по темеЭкс-пилот Формулы-1: уволил бы всех стратегов «Феррари»
Комментарии
- 17 августа 2022
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:18
-
18:45
-
18:13
-
18:05
-
17:49
-
16:11
-
14:59
-
13:46
-
12:55
-
12:39
-
12:13
-
11:30
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:49
-
01:01
- 15 августа 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:04
-
22:00
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57
-
18:53
-
18:49
Партнерский контент