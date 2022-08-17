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Лундгор: Феттелю было бы сложно освоиться в IndyCar

Лундгор: Феттелю было бы сложно освоиться в IndyCar
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Бывший гонщик Формулы-2 и действующий пилот IndyCar Кристиан Лундгор прокомментировал возможный дебют немецкого гонщика Себастьяна Феттеля в американской серии.

«Честно, я считаю, что Феттелю было бы классно попробовать себя в IndyCar. Я управлял болидом Формулы-1, когда проводил несколько дней тестов с «Рено». И я должен сказать так, как оно есть: для меня это самая простая машина, которой мне доводилось управлять. В некотором отношении её и правда легко водить.

Я могу объяснить, почему мы видим чуть большую разницу между пилотами в начале пелотона и теми, кто в середине или в конце. До определённого предела управлять Формулой-1 очень просто, поэтому с этим справляются почти все. Сложности начинаются там, где тебе нужно отыгрывать десятые доли секунды. У болида Формулы-1 очень большая прижимная сила, которую он в большинстве случаев сохраняет.

Мне кажется, именно поэтому Феттелю будет сложно перейти в IndyCar из Формулы-1. Нужно будет как-то суетиться, искать контакт с машиной, работать с ней… здесь болид не возит тебя, им управляешь только ты. Себастьяну было бы трудно освоиться в IndyCar», – приводит слова Лундгора портал Motorsport.

Напомним, ранее четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022.

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