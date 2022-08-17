Хельмут Марко: работа с бензопилой заменяет мне тренировки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как он проводит свой обычный день.



«Я встаю очень рано и прихожу в офис в семь утра. Меня окружают эффективные, молодые люди. Я провожу собеседования, так что нахожусь в офисе до обеда. После этого я иду на какую-нибудь стройку и проверяю другие вещи или отправляюсь в лес. У меня есть лес с ценными породами деревьев. Вишня, орех, дуб – более 20 процентов. Штирия – самая лесистая область Австрии, однако доля ценной древесины составляет в среднем только семь-восемь процентов. По вечерам же я занимаюсь звонками. Так проходят мои шесть или семь дней в неделю. Но, например, я больше не провожу собеседования в отелях – поддерживаю баланс в жизни.



С бензопилой в лесу — мой баланс. Это заменяет мне тренировки, физические упражнения. Раньше я не так искусно управлялся с бензопилой. Теперь я научился, у меня лучшее оборудование, так что я почти не тренируюсь», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.