Хельмут Марко: работа с бензопилой заменяет мне тренировки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как он проводит свой обычный день.
«Я встаю очень рано и прихожу в офис в семь утра. Меня окружают эффективные, молодые люди. Я провожу собеседования, так что нахожусь в офисе до обеда. После этого я иду на какую-нибудь стройку и проверяю другие вещи или отправляюсь в лес. У меня есть лес с ценными породами деревьев. Вишня, орех, дуб – более 20 процентов. Штирия – самая лесистая область Австрии, однако доля ценной древесины составляет в среднем только семь-восемь процентов. По вечерам же я занимаюсь звонками. Так проходят мои шесть или семь дней в неделю. Но, например, я больше не провожу собеседования в отелях – поддерживаю баланс в жизни.
С бензопилой в лесу — мой баланс. Это заменяет мне тренировки, физические упражнения. Раньше я не так искусно управлялся с бензопилой. Теперь я научился, у меня лучшее оборудование, так что я почти не тренируюсь», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.
- 17 августа 2022
-
11:01
-
10:03
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:18
-
18:45
-
18:13
-
18:05
-
17:49
-
16:11
-
14:59
-
13:46
-
12:55
-
12:39
-
12:13
-
11:30
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:49
-
01:01
- 15 августа 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:04
-
22:00
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57