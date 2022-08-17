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GPBlog рассказал, сколько гонок действующие пилоты Формулы-1 не были на подиуме

GPBlog рассказал, сколько гонок действующие пилоты Формулы-1 не были на подиуме
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Портал GP Blog на своей странице в социальной сети опубликовал статистику, в которой указано, сколько гонок подряд каждый действующий пилот Формулы-1 завершил вне топ-3. В расчёт брались только те Гран-при, в которых гонщик был представлен на стартовой решётке. Кроме того, в списке не учитываются те пилоты, которые ещё не попадали на подиум в своей карьере.

Абсолютным лидером оказался датчанин Кевин Магнуссен из «Хааса», который не завершает заезды в топ-3 уже 131 гонку. Свой единственный подиум в карьере он смог завоевать на первой же гонке в Формуле-1 в карьере: на Гран-при Австралии – 2014 он занял второе место.

Представляем вашему вниманию полную таблицу.

1. Кевин Магнуссен – 131.
2. Лэнс Стролл – 36.
3. Пьер Гасли – 29.
4. Себастьян Феттель – 27.
5. Эстебан Окон – 24.
6. Даниэль Риккардо – 21.
7. Александр Албон – 15.
8. Фернандо Алонсо – 15.
9. Валттери Боттас – 14.
10. Ландо Норрис – 9.
11. Серхио Перес – 3.
12. Карлос Сайнс – 3.
13. Шарль Леклер – 2.
14. Джордж Расселл – 0.
15. Льюис Хэмилтон – 0.
16. Макс Ферстаппен – 0.

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