GPBlog рассказал, сколько гонок действующие пилоты Формулы-1 не были на подиуме

Портал GP Blog на своей странице в социальной сети опубликовал статистику, в которой указано, сколько гонок подряд каждый действующий пилот Формулы-1 завершил вне топ-3. В расчёт брались только те Гран-при, в которых гонщик был представлен на стартовой решётке. Кроме того, в списке не учитываются те пилоты, которые ещё не попадали на подиум в своей карьере.



Абсолютным лидером оказался датчанин Кевин Магнуссен из «Хааса», который не завершает заезды в топ-3 уже 131 гонку. Свой единственный подиум в карьере он смог завоевать на первой же гонке в Формуле-1 в карьере: на Гран-при Австралии – 2014 он занял второе место.



Представляем вашему вниманию полную таблицу.



1. Кевин Магнуссен – 131.

2. Лэнс Стролл – 36.

3. Пьер Гасли – 29.

4. Себастьян Феттель – 27.

5. Эстебан Окон – 24.

6. Даниэль Риккардо – 21.

7. Александр Албон – 15.

8. Фернандо Алонсо – 15.

9. Валттери Боттас – 14.

10. Ландо Норрис – 9.

11. Серхио Перес – 3.

12. Карлос Сайнс – 3.

13. Шарль Леклер – 2.

14. Джордж Расселл – 0.

15. Льюис Хэмилтон – 0.

16. Макс Ферстаппен – 0.