Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1.
«Феррари» и «Ред Булл» смогли быстро нарастить преимущество в Кубке конструкторов, ни одной другой команде не удалось даже выиграть гонку в нынешнем сезоне. Уверен, что люди в ФИА и Формуле-1 ждали большего баланса перед сезоном.
Но позади двух лучших команд чемпионата гонки были очень напряжёнными, а борьба за подиумы и очки была самой захватывающей за долгие годы.
Борьба на трассе была более захватывающей, чем в прошлые сезоны. И пусть эффект слипстрима у новых машин даже больше, чем у прошлого поколения, следовать за впереди идущим пилотом стало намного проще, и это делает гонки отличными», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт «Астон Мартин».
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