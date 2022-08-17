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Хюлькенберг подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1

Хюлькенберг подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1
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Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1.

«Феррари» и «Ред Булл» смогли быстро нарастить преимущество в Кубке конструкторов, ни одной другой команде не удалось даже выиграть гонку в нынешнем сезоне. Уверен, что люди в ФИА и Формуле-1 ждали большего баланса перед сезоном.

Но позади двух лучших команд чемпионата гонки были очень напряжёнными, а борьба за подиумы и очки была самой захватывающей за долгие годы.

Борьба на трассе была более захватывающей, чем в прошлые сезоны. И пусть эффект слипстрима у новых машин даже больше, чем у прошлого поколения, следовать за впереди идущим пилотом стало намного проще, и это делает гонки отличными», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт «Астон Мартин».

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