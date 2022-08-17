Норрис: начало сезона получилось для «Макларена» гораздо более тяжёлым, чем ожидалось
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что начало нынешнего сезона получилось для команды более наряжённым, чем ожидалось.
«В детстве мне повезло, как правило, побеждать в гонках и бороться за чемпионство. Но ты попадаешь в Формулу-1, и здесь всё по-другому. Ты должен научиться тому, как не побеждать. Практически.
В этом году мы возвращаем наши ожидания. У нас наблюдается положительная тенденция. Команда находится в отличных отношениях с персоналом. Мы начинали год в гораздо более тяжёлом положении, чем рассчитывали. И поэтому мы были в роли догоняющих, отставание было серьёзным», – приводит слова пилота издание RaceFans.
Ранее в интервью Норрис заявил, что не считает нынешнюю машину «Макларена» подходящей для себя.
Новость по темеЛандо Норрис: нынешняя машина «Макларена» мне вообще не подходит
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