Норрис: начало сезона получилось для «Макларена» гораздо более тяжёлым, чем ожидалось

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что начало нынешнего сезона получилось для команды более наряжённым, чем ожидалось.

«В детстве мне повезло, как правило, побеждать в гонках и бороться за чемпионство. Но ты попадаешь в Формулу-1, и здесь всё по-другому. Ты должен научиться тому, как не побеждать. Практически.

В этом году мы возвращаем наши ожидания. У нас наблюдается положительная тенденция. Команда находится в отличных отношениях с персоналом. Мы начинали год в гораздо более тяжёлом положении, чем рассчитывали. И поэтому мы были в роли догоняющих, отставание было серьёзным», – приводит слова пилота издание RaceFans.

Ранее в интервью Норрис заявил, что не считает нынешнюю машину «Макларена» подходящей для себя.