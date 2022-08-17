Алексей Попов высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альпин»

Известный российский комментатор Алексей Попов оценил шансы пилота «Хааса» Мика Шумахера заменить испанского ветерана Фернандо Алонсо в команде «Альпин».

Напомним, в начале августа стало известно, что 41-летний Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин» на три года по схеме «1+1+1».

«Выяснилось, что Лоран Росси, руководитель «Альпин», который «замутил» много историй за последние пару лет, подписался на Мика Шумахера в соцсетях. И все такие: «А может, всё-таки не Риккардо они возьмут. Ну, Пиастри, скорее всего, они потеряют…» Плюс Мик, как мы знаем, ушёл из академии «Феррари». С «Хаасом» у него проблемы… Даже если он начал хорошо ехать в последних гонках, взаимоотношения уже, видимо, были испорчены.

Короче говоря, Окон теперь лидер команды. А Мик молодой, но набрался опыта на третий сезон. Так что об этом много говорят. Высока ли вероятность этого? Не знаю, честно говоря. Теоретически это могло бы быть, посмотрим. Возможны и другие варианты развития событий», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.