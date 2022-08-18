Норрис: я не подписывал контракт с «Маклареном», думая, что начну побеждать в этом году

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что спокойно относится к своему текущему положению в чемпионате.

Напомним, на данный момент Норрис занимает 7-ю строчку в личном зачёте. За первую половину сезона британец всего однажды поднимался на подиум, став третьим на Гран-при Италии.

«Я не пописывал контракт с «Маклареном» на этот год, думая, что начну побеждать в гонках. Это было далеко от моего видения. Я понимаю, что на это потребуется ещё несколько лет, в сезонах-2024/2025 уже не останется оправданий, если говорить о том, почему мы не оказались там, где должны быть.

Процесс идёт. Аэротруба, симулятор – топовые команды уже давно оптимизировали это, тогда как мы далеко позади. Чтобы стать одной из таких команд, каждый аспект должен находиться на очень высоком уровне. И за последние несколько лет у нас было слишком много вещей, не соответствовавших ему», – приводит слова пилота издание RaceFans.