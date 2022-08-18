Источник: ещё один автоконцерн может войти в Ф-1, помимо «Порше» и «Ауди», в 2026 году

Осенью этого года, в срок до дедлайна, установленного на 15 октября, ещё одна команда может подать заявку на вступление в Формулу-1 в 2026 году, сообщает издание Auto Motor und Sport. По информации ресурса, заинтересованные стороны базируются в США и Корее.



В случае же если этого не произойдёт, у кандидатов есть шанс перенести планы на 2027 год и подать заявку до 30 июня 2023 года.



Ранее стало известно, что «Порше» и «Ауди» готовятся вступить в престижнейшую гоночную серию мира в 2026 году. Согласно последним слухам, в «Порше» намереваются приобрести 50% акций «Ред Булл» и разрабатывать моторы совместно с австрийцами. Что же касается «Ауди», то в случае прихода в Формулу-1 компания должна постепенно получить контрольный пакет акций «Заубера» и самостоятельно разрабатывать двигатель.

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