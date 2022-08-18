«Снова в деле». Квят показал, как готовится к следующей гонке в NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новую запись в соцсетях. Он выложил фото за рулём машины NASCAR.



«Снова в деле. Готов к этапу в Уоткинс-Глен», — написал Квят.

Следующий этап NASCAR будет проходить в Уоткинс-Глен (Нью-Йорк, США) 20 августа.



Ранее Даниил Квят впервые выступил в гоночной серии NASCAR, где принял участие в тренировке и квалификации на трассе в Индианаполисе. В квалификационном заезде россиян финишировал на 36-й позиции. Ожидается, что до конца сезона Квят примет участие ещё в двух этапах NASCAR.



Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.