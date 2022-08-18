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«Я не продаю душу Формулы-1». Доменикали ответил на претензии по поводу календаря Гран-при

«Я не продаю душу Формулы-1». Доменикали ответил на претензии по поводу календаря Гран-при
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что претензии по поводу календаря гонок необоснованны. В частности, Доменикали объяснил, почему гонки стали проводить в таких странах, как Саудовская Аравия.

«Деньги важны для всех, в том числе и для нас. Тем не менее, это не ключевой фактор, для нас имеют значение и другие аспекты. Если бы мы ориентировались только на деньги, календарь был бы совершенно другим. Я не продаю душу Формулы-1. Это естественные изменения.

Благодаря гонкам, принимающая страна оказывается в центре внимания и у нас есть успехи. Например, в Саудовской Аравии четыре года назад женщинам разрешили водить машины.

Гонки в Германии? Они не проявляют инициативы. Если не звоню сам, то редко слышу оттуда новости. Они говорят, говорят, но нужны факты», — приводит слова Доменикали RTL с ссылкой на Bild.

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