«Я не продаю душу Формулы-1». Доменикали ответил на претензии по поводу календаря Гран-при

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что претензии по поводу календаря гонок необоснованны. В частности, Доменикали объяснил, почему гонки стали проводить в таких странах, как Саудовская Аравия.



«Деньги важны для всех, в том числе и для нас. Тем не менее, это не ключевой фактор, для нас имеют значение и другие аспекты. Если бы мы ориентировались только на деньги, календарь был бы совершенно другим. Я не продаю душу Формулы-1. Это естественные изменения.



Благодаря гонкам, принимающая страна оказывается в центре внимания и у нас есть успехи. Например, в Саудовской Аравии четыре года назад женщинам разрешили водить машины.



Гонки в Германии? Они не проявляют инициативы. Если не звоню сам, то редко слышу оттуда новости. Они говорят, говорят, но нужны факты», — приводит слова Доменикали RTL с ссылкой на Bild.