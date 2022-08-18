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Бинотто: проблемы «Феррари» не связаны с невезением

Бинотто: проблемы «Феррари» не связаны с невезением
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о последних проблемах команды. Он не согласился, что в последнее время «Феррари» не везло.

«Это не является вопросом удачи. Но также сейчас невозможно что-либо изменить. Всё связано с продолжающимся процессом обучения и построения, получения опыта, прокачивания навыков.

Безусловно, есть некоторые вещи, на которые нужно обратить внимание и понять, почему они происходят. Но, опять же, если посмотреть на баланс в первой половине сезона, то нет оснований полагать, что нужно что-то менять.

Я думаю, что нам нужно работать над проблемами. Нужно понять, почему происходят те или иные вещи, устранить проблемы перед следующей гонкой», — цитирует Бинотто Formul1News.

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