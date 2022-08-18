Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: в этом сезоне у «Мерседеса» день сурка — от депрессии к энтузиазму и обратно

Вольф: в этом сезоне у «Мерседеса» день сурка — от депрессии к энтузиазму и обратно
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что первая часть сезона выдалась для него эмоционально сложной.

«Честно говоря, болезненно и трудно следовать своим ценностям и сомнениям. Ты переходишь от депрессии к энтузиазму, а на следующий день обратно. В этом смысле для нас постоянный день сурка. Думаешь, что ничего не работает, потом всё же выясняешь причину проблемы, пробуешь, и всё срабатывает.

Стоит ли успех того, чтобы пройти такие моменты? Предпочёл бы обходиться без них. Какие-то вещи оказалось исправить просто, над какими-то, как дельфинирование, работали больше. Было сложно добиться результата, но нет безысходности. Просто стараешься быстрее решить, потому что хочешь, чтобы в новом году машину была быстрой с первой гонки», — приводит слова Вольфа Autosport.

Новость по теме
Тото Вольф рассказал, в чём надо прибавить «Мерседесу» во второй части сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022