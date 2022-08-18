Вольф: в этом сезоне у «Мерседеса» день сурка — от депрессии к энтузиазму и обратно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что первая часть сезона выдалась для него эмоционально сложной.
«Честно говоря, болезненно и трудно следовать своим ценностям и сомнениям. Ты переходишь от депрессии к энтузиазму, а на следующий день обратно. В этом смысле для нас постоянный день сурка. Думаешь, что ничего не работает, потом всё же выясняешь причину проблемы, пробуешь, и всё срабатывает.
Стоит ли успех того, чтобы пройти такие моменты? Предпочёл бы обходиться без них. Какие-то вещи оказалось исправить просто, над какими-то, как дельфинирование, работали больше. Было сложно добиться результата, но нет безысходности. Просто стараешься быстрее решить, потому что хочешь, чтобы в новом году машину была быстрой с первой гонки», — приводит слова Вольфа Autosport.
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