Риккардо: верю, что всё ещё заслуживаю место в Формуле-1

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своей мотивации для выступлений в Формуле-1, а также выразил уверенность, что по-прежнему заслуживает своего места в серии.



«Есть несколько факторов, которые мотивируют. К примеру, Формула-1 — единственный вид спорта в мире, которым занимаются всего 20 человек. Если ты не только часть этой группы, но ещё и соревнуешься внутри неё, то это нечто уникальное. Достичь высот здесь можно лишь ценой огромных усилий. Недостаточно просто выехать, тебе и команде нужно отдать все силы. Организм работает на пределе и с психологической, и с физической точек зрения.



Я могу продолжать выступления. Верю, что способен преодолеть проблемы, и верю, что заслуживаю место в Формуле-1. Это мотивирует», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

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