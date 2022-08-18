Риккардо: верю, что всё ещё заслуживаю место в Формуле-1

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своей мотивации для выступлений в Формуле-1, а также выразил уверенность, что по-прежнему заслуживает своего места в серии.
«Есть несколько факторов, которые мотивируют. К примеру, Формула-1 — единственный вид спорта в мире, которым занимаются всего 20 человек. Если ты не только часть этой группы, но ещё и соревнуешься внутри неё, то это нечто уникальное. Достичь высот здесь можно лишь ценой огромных усилий. Недостаточно просто выехать, тебе и команде нужно отдать все силы. Организм работает на пределе и с психологической, и с физической точек зрения.
Я могу продолжать выступления. Верю, что способен преодолеть проблемы, и верю, что заслуживаю место в Формуле-1. Это мотивирует», — приводит слова Риккардо Speedcafe.
- 18 августа 2022
-
13:30
-
13:12
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:13
-
09:27
-
01:08
-
00:35
- 17 августа 2022
-
23:42
-
21:37
-
20:40
-
20:16
-
18:14
-
16:32
-
13:59
-
13:02
-
12:55
-
12:29
-
11:56
-
11:01
-
10:03
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:18
-
18:45
-
18:13