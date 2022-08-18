Босс «Макларена» рассказал, как Норрис помог ему мотивировать команду после слабого старта

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о лидерских качествах своего пилота Ландо Норриса.



«Меня очень впечатлило то, как Норрис вёл себя, несмотря на неудачный старт. Особенно после хорошего прошлого года, ведь Ландо очень амбициозен.



Безусловно, он был разочарован, но при этом очень помог мне: подгонял команду, мотивировал её. Куда легче было и дальше оставаться разочарованным и погрузиться в негатив, но Норрис поступил иначе. Мне как руководителю было очень приятно такое видеть. Такое поведение — характеристика топ-гонщика.



Норрис также сделал шаг вперёд, несмотря на то что у него не та машина, с которой можно показывать прошлогодние результаты. При этом у него идёт только четвёртый год в Формуле, так что я оптимистично смотрю вперёд», — приводит слова Зайдля GPFans.