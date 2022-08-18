Формула-1 запустит анимационный сериал для детей

В управляющей компании Формулы-1 сообщили, что планируют запустить анимационный сериал для детей. Планы предполагают создание нового мультика, который позволит охватить самую юную аудиторию.



«Мы хотим, чтобы люди могли взаимодействовать с Формулой-1 любым удобным для них способом. Предложение должно быть максимально широким.



Сериал Drive to Survive стал очень успешной основой этого подхода. Но мы хотим взаимодействовать и с детьми. Хочется запустить анимационный сериал, он может быть о путешествиях или о чём угодно, но у него должна быть связь с Формулой-1. Мы также хотим развивать успех Drive to Survive, активно взаимодействовать с болельщиками», — цитирует директора компании по медиаправам и созданию контента Иэна Холмса RaceFans.