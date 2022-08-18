Хэмилтон: я уже не тот человек, которым был до поездки в Африку

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как его изменило путешествие в Африку во время летнего отпуска.
Напомним, Льюис посетил Намибию, Танзанию, Руанду и Кению во время перерыва в Формуле-1.
«Последние две недели стали одними из лучших дней в моей жизни. Я уже не тот человек, что был до поездки сюда. Красота, любовь и умиротворённость, которые я испытывал, заставляют меня чувствовать себя изменившимся. Я ощутил связь с корнями, историей.
Спасибо вам, Намибия, Танзания, Кения и Руанда. Спасибо людям, живущим здесь. Нам были рады везде, куда мы приезжали, и относились как к семье. Спасибо братьям, которые присоединились ко мне в этой поездке», — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей и выложил ряд фотографий из путешествия.
Хэмилтон
Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон
Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон
Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона
- 18 августа 2022
-
17:30
-
16:37
-
15:51
-
15:46
-
14:44
-
13:30
-
13:12
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:13
-
09:27
-
01:08
-
00:35
- 17 августа 2022
-
23:42
-
21:37
-
20:40
-
20:16
-
18:14
-
16:32
-
13:59
-
13:02
-
12:55
-
12:29
-
11:56
-
11:01
-
10:03
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44