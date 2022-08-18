Фернандо Алонсо: я никогда не уйду из гонок

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что не собирается уходить из гонок до старости.



«У меня нет конкретных планов. Спорт — наша жизнь, так всегда было, с самого детства. Конечно, у всех нас есть свой срок годности, мы не можем работать до 65 лет. Когда я уходил из Формулы-1 в 2018 году, я был уставшим психологически и физически, но сейчас чувствую себя иначе. Сложно сказать, как надолго я останусь в Формуле-1. После Ф-1 есть и другие категории, они менее требовательные: перелётов меньше, календарь не такой насыщенный.



Я всегда привожу в пример «Дакар». Это классный опыт. Можно проводить три или четыре ралли в год, кое-какие тесты для подготовки к «Дакару» и гоняться до самой старости. Я никогда не уйду из гонок. Но более требовательный чемпионат я покину раньше. Уйду из Формулы-1, когда пойму, что она не приносит мне удовольствия. Сейчас же это не так», — приводит слова Алонсо Marca.