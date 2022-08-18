Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ветров — о Формуле-1 в России: американцы ещё придут к нам, будут проситься

Ветров — о Формуле-1 в России: американцы ещё придут к нам, будут проситься
Комментарии

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров высказался о заявлении главы Формулы-1 Стефано Доменикали, что чемпионат никогда не вернётся в Россию.

«При Экклстоуне такого бы никогда не было. Он единственный великий человек в Формуле-1. Американцы ещё придут к нам, будут проситься, всё вернётся. Сейчас не только они это твердят. Считаю, надо подождать до весны. Неизвестно, кто будет владельцем Формулы-1 через некоторое время. У меня настрой позитивный. Мир перевернуть нельзя, он же не только в Европе и США. Без России мир существовать не будет», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.

Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.

В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Новость по теме
Глава Формулы-1: гонок в России больше не будет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022