Боттас рассказал, что станет для него победой в сезоне

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о разнице между выступлениями за топ-команду и за среднюю команду Формулы-1.
«Коллектив в «Альфа Ромео» меньше, чем в «Мерседесе», но все полностью сосредоточены на работе. Главные изменения у нас были между тестами и первой гонкой. Ребята увидели, что есть шансы. Да, сражаемся мы не за победы, а за максимально возможный результат.
Что станет победой лично для меня? Подиум. Преимущество топ-команд в том, что им проще найти специалистов в команду, аэротруба на хорошем уровне. Есть много деталей, тут нет чего-то определённого. Преимущество маленькой команды в том, что можно быстро внедрять какие-то новые решения. В «Мерседесе» новые настройки будут обсуждать много людей и отделов, а в «Альфа Ромео» можно просто поговорить с инженерами, и они пробуют», — цитирует Боттаса Auto Motor und Sport.
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