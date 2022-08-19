Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Личный тренер Ферстаппена рассказал, как его ошибка едва не стоила Максу квалификации

Личный тренер Ферстаппена рассказал, как его ошибка едва не стоила Максу квалификации
Комментарии

Персональный тренер Макса Ферстаппена Брэдли Скейнс рассказал, что едва не подвёл пилота «Ред Булл» перед стартом квалификации одного из этапов Гран-при.

Скейнс забыл отклеить защитную полосу с внутренней стороны шлема, и из-за этого Ферстаппен ничего не видел в шлеме.

«Было два неприятных момента, и оба раза одно и то же. Я оставил защитную полосу на внутренней стороне визора. Если она остаётся, то пилот просто не видит ничего. И вот все ждут, чтобы выпустить Макса на квалификации, время идёт, а я стою с ножницами и пытаюсь соскрести это, что очень сложно, когда гонщик уже надел шлем. Потеряли около 30 секунд, и думаю, если бы мы провозились ещё секунд 15, то могли потерять круг.

Потенциально такие моменты могут даже стоить победы. Макс может выйти не в том настроении, но в этом плане с ним проще, его тяжело вывести из равновесия. Может, в этом и причина, почему мы хорошо ладим. Мы любим побеждать и очень конкурентоспособны», — приводит слова Скейнса Racingnews365.

Новость по теме
Вольф: спокойно отношусь к тому, что Ферстаппен выиграл чемпионат. Он этого достоин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022