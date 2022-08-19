Лидер общего зачёта чемпионата мира по ралли попал в пугающую аварию в Бельгии. Видео

Финский гонщик Toyota Калле Рованперя попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии.



Во время заезда на втором спецучастке дня Рованперя не справился с поворотом и вылетел в кювет. Машина получила значительные повреждения, но сам Рованперя и его штурман Йонне Халттунен обошлись без повреждений. В результате аварии у машины вылетело лобовое стекло, откуда и вылезли Калле и Халттунен.

После первого участка финский гонщик лидировал и успел проехать 9,2 километра второго спецучастка до аварии. На данный момент неизвестно, сможет ли Рованперя вернуться к ралли 20 августа ввиду серьёзных повреждений машины.



Стоит отметить, что Рованперя лидировал в общем зачёте и опережал Отто Тянака из Hyundai. В активе финна 94 очка, и он выиграл пять этапов чемпионата мира по ралли.