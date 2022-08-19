Бывший гоночный директор Ф-1 Майкл Маси получит новую работу после увольнения из ФИА

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси близок к тому, чтобы получить новую работу после увольнения из ФИА.
Как сообщает Daily Mail с ссылкой на News Corp, Маси заменит Нила Кромптона на посту председателя комиссии серии V8 Supercars. По сообщениям источника, окончательное решение ещё не принято, но утверждается, что Маси готов вернуться в организацию, в которой работал до ухода в Формулу-1.
В июле было объявлено, что Майкл Маси покинет ФИА. Перед началом сезона-2022 он был отстранён от должности гоночного директора из-за скандала на Гран-при Абу-Даби в декабре прошлого года. В новом сезоне Маси заменили Эдуардо Фрейтас и Нильс Виттих, а сам Маси после увольнения решил вернуться в Австралию.
Экс гоночный директор Формулы-1 позже рассказал, что столкнулся с угрозами расправы и оскорблениями из-за своей ошибки в прошлом сезоне.
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